وفاة الممثل الكوميدي المصري المنتصر بالله

توفي، السبت، الفنان الكوميدي والمسرحي المصري المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.

وعانى الممثل صحيا خلال العشر سنوات الأخيرة قبل أن يرحل اليوم بأحد مستشفيات الإسكندرية وفق ما نقله إعلام محلي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في صفحتها الرسمية وفاة الفنان وكتبت "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ "وفاة الفنان الكبير ⁧‫/المنتصر بالله‬

‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

كما نعي الراحل عدد من الفنانين على تويتر.