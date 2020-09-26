انتقال أول لاعب إسرائيلي إلى الدوري الإماراتي براتب 3 ملايين دولار سنويا

سيصبح ضياء سبع أول لاعب اسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي لكرة القدم منذ انطلاقته عام 1974، بعدما اقترب من الانضمام إلى النصر دبي قادما من غوانغجو ايفرغراند الصيني، حسب ما ذكر مصدر في النادي لوكالة فرانس برس.

وأشار مصدر في نادي إمارة دبي أن لاعب الوسط الهجومي سبع (27 عاما) المتحدر من أصول فلسطينية "في طريقه إلى دبي وسيجري الفحوص الطبية الروتينية قبل انضمامه الى الفريق رسميا، بعدما تم الاتفاق مع اللاعب وناديه الصيني على كافة بنود العقد".

وأشارت تقارير إعلامية أن عقد سبع سيكون لمدة 3 سنوات وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.

وعرض سبع (27 عاما) صورة في حسابه على موقع انستغرام وهو على متن طائرة على درجة رجال الأعمال، علق عليها "إلى دبي"، في إشارة إلى توجهه لتوقيع العقد مع النصر.

وجاء تعاقد النصر مع سبع عقب تطبيع الإمارات وإسرائيل العلاقات بينهما في منتصف اب/أغسطس الماضي.

والإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعلنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر (1979) والأردن (1994).

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للاعلام العربي عبر حسابه على تويتر صورة سبع وهو بالطائرة في طريقة لدبي، وعلق "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه الى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج (الاسم الذي يطلق على الدوري الإماراتي)".

كما رحب مغردون إماراتيون بالصفقة، وكتب فهد الحوسني "ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي خطوة ممتازة ونتمنى له كل التوفيق وأهلا به في وطن التسامح".

من هو ضياء سبع؟

وُلد ضياء سبع في بلدة مجد الكروم في الجليل الأعلى (شمال)، وترعرع في صفوف نادي شبيبة نيس طوبروك، قبل انتقاله الى مكابي تل أبيب في موسم 2012.

تنقل بين عدة اندية إسرائيلية (هبوعيل بئر السبع بالإعارة واتحاد ابناء سخنين ومكابي بتاح تكفا)، قبل وصوله عام 2014 إلى مكابي نتانيا في صفقة كبيرة للاعب محلي (2,5 مليون يورو) حيث بقي لأربعة مواسم.

سجل معه 50 هدفا في 111 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 24 هدفا في موسم 2018، ليتربع على صدارة ترتيب الهدافين، ويستهل مشواره مع منتخب إسرائيل.

تعرض لاصابة قوية بساقه اليسرى لكنه لم يستسلم ثم انتقل إلى بطل الدوري هابوعيل بئر السبع. انتقال دام ثلاثة اشهر عندما تلقى اتصالا من وكيله "قال لي وكيلي هناك عرض من الصين".

قدرت صفقة انتقاله الى غوانغجو ايفرغراند بخمسة ملايين يورو، ليصبح من أغلى اللاعبين الاسرائيليين.

وكان النصر ضم الى صفوفه أربعة لاعبين هذا الموسم هم المهاجم سيباستيان تيغالي القادم من الوحدة، راين منديش من الرأس الأخضر قادما من الشارقة، مدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف والبرازيلي كايكي جيزوس (19 عاما).