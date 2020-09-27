شاهد: طائرة أذربيجانية تستهدف منظومة دفاع جوي أرمينية

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف طائرة أذربيجانية لمنظومة دفاع صاروخي للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ،

من جانبها نشرت وزارة الدفاع الأرمينية فيديو يظهر تدمير رتل من الدبابات التابعة للقوات الأذربيجانية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين، الأحد، في منطقة ناغورني قره باغ أدت إلى سقوط عسكريين ومدنيين من الجانبين، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

وتزيد هذه الاشتباكات من احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا اللتين انخرطتا على مدى عقود في نزاع للسيطرة على ناغورني قره باغ.

وانتزع الانفصاليون الأرمينيون قره باغ من باكو في حرب في التسعينات أودت بـ30 ألف شخص. وجمّدت المحادثات لحل نزاع قره باغ، الذي يعد بين أسوأ النزاعات الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم سنة 1994.

وانخرطت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة في الجهود الرامية لإحلال السلام وعرفت بـ"مجموعة مينسك"، لكن آخر محاولة تذكر للتوصل إلى اتفاق سلام انهارت في 2010.