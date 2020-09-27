دعوة أوروبية روسية لوقف القتال في قره باغ وتركيا تدعم أذربيجان

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد لوقف القتال بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناغورني قره باغ و"العودة فورا إلى المفاوضات".

وقال ميشال على تويتر "على التحرّكات العسكرية أن تتوقف بشكل عاجل لمنع مزيد من التصعيد"، داعيا "للعودة فورا إلى المفاوضات دون شروط".

تركيا: ندعم أذربيجان ونقف بجانبها

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة له إن " أرمينيا-تظهر- مرة أخرى أنها أكبر تهديد للسلام والهدوء في المنطقة. إن الأمة التركية تقف إلى جانب أشقائها الأذربيجانيين بكل ما لديها من وسائل…".

فيما أعربت وزارة الخارجية التركية، عن دعمها لأذربيجان، وإدانتها لما وصفته بالهجوم الأرميني على أراضي أذربيجان وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أن الهجوم انتهاك صريح للقانون الدولي وقال "ندين بشدة الهجوم الأرميني الذي ينتهك بشكل صريح القانون الدولي وأسفر عن خسائر بين المدنيين" مضيفا "دعم تركيا مطلق لأذربيجان وسنقف بجانبها بالشكل الذي ترغب به".

روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

فيما دعت روسيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات وقالت وزارة الخارجية الروسية "ندعو الطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء محادثات لإعادة الاستقرار إلى الوضع".

وشنت أذربيجان الأحد حملة قصف على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية على ما أفاد الانفصاليون الأرمينيون الذي أعلنوا إسقاط مروحيتين عسكريتين تابعتين للجيش الأذربيجاني.

وأعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان على تويتر إن "الحكومة قررت إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة".

وانتزع الانفصاليون الأرمينيون قره باغ من باكو في حرب في التسعينات أودت بـ30 ألف شخص. وجمّدت المحادثات لحل نزاع قره باغ، الذي يعد بين أسوأ النزاعات الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، منذ اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم سنة 1994.

وانخرطت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة في الجهود الرامية لإحلال السلام وعرفت بـ"مجموعة مينسك"، لكن آخر محاولة تذكر للتوصل إلى اتفاق سلام انهارت في 2010.

واستثمرت أذربيجان الغنية بالطاقة بشكل كبير في جيشها وتعهّدت مرارا باستعادة قره باغ بالقوة.

وأفادت أرمينيا بدورها أنها ستدافع عن المنطقة التي أعلنت استقلالها لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على يريفان.