ذكر غوريلا يهاجم حارسة في حديقة الحيوانات في مدريد

هاجم ذكر غوريلا في حديقة الحيوانات في مدريد الأحد حارسة كانت تنظف حظيرته وتقدم له الطعام. وسبب الغوريلا عدة كسور على مستوى ذراعي الحارسة وجرح في رأسها، على ما أعلنت إدارة الحديقة وهيئة الأسعاف.

وأوضحت حديقة الحيوانات في بيان أن الحارسة البالغة السادسة والأربعين كانت تنفّذ الأعمال اليومية الصباحية في منطقة داخلية من الحديقة المحميّة بباب ثلاثي، عندما وجدت نفسها وجهاً لوجه مع الغوريلا الذكر مالابو البالغ 29 عاماً.

وأضاف البيان أن "فريق الحديقة تمكّن من إبعاد الحيوان، وبعد ذلك تولّى فريق بيطري تخديره بسهم مهدئ، ثم أعيد الحيوان إلى حظيرته حيث هدأ".

وتحاول الشرطة وإدارة حديقة الحيوانات معرفة كيفية دخول القرد الضخم إلى المنطقة المحمية.

وأشارت هيئة الإسعاف في تغريدة إلى أن الحارسة التي تعمل في الحديقة منذ 19 عاماً ، نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وافادت حديقة الحيوانات بأن حراساً تولوا تربية مالابو منذ ولادته وهو عادة "قريب ممن يقدمون له الرعاية".