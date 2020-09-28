اتهام كندي بانتحال صفة إرهابي حارب بصفوف داعش

وجهت الشرطة الكندية تهمة اختلاق قصص مزيفة وانتحال صفة إرهابي سافر إلى سوريا للالتحاق والقتال بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وألقت الشرطة الكندية القبض على شهروز شاودري (25 عاماً)، الذي يعيش بمدينة تورونتو في ولاية أونتاريو، بعد "إدعائه بأنه سافر إلى سوريا عام 2016 وانضم لتنظيم داعش وارتكب أفعال إرهابية".

وخلال عدة أحاديث له مع الصحافة الكندية والأمريكية، أكد شاودري أنه كان عضواً نشطاً في التنظيم وهو ما خلق عاصفة سياسية في كندا وأثار تساؤلات لأعضاء بالبرلمان عن سبب عدم إلقاء القبض عليه حتى الآن.

ويجرم القانون الكندي السفر خارج البلاد للمشاركة في أعمال إرهابية.

وعادة ما توجه النيابة الكندية تلك التهمة لمن يقدمون بلاغات كاذبة عن احتمال وقوع عمليات إرهابية ولكن واقعة شاودري هي الأولى التي يدعي فيها شخص إنه شارك بالفعل في أعمال إرهابية مزيفة.

وشارك شاودري بشكل متكرر في مدونة صوتية بعنوان "الخلافة" لجريدة نيويورك تايمز الأمريكية تحت اسم "أبو حذيفة" حيث صرح خلالها بتفاصيل مشاركاته بعمليات داعش في سوريا حتى اكتشفت الصحيفة كذب ادعاءاته.

وقالت دانييل رودزها، وهي متحدثة باسم الصحيفة "الغموض حول قصة أبو حذيفة كان عاملاً أساسياً في كل حلقة من الحلقات التي شارك بها".

ولم تنشر الشرطة الكندية أي تفاصيل بشأن التحقيق الذي أدى إلى توقيف شاودري وتوجيه الاتهام بحقه.

ومن المنتظر أن تبدأ جلسات محاكمة شاودري في شهر نوفمبر – تشرين الثاني القادم.