إلغاء عبارة "سيداتي سادتي" على الخطوط الجوية اليابانية واعتماد لغة محايدة جندرياً

ولّى عهد مخاطبة المسافرين في رحلات الخطوط الجوية اليابانية بعبارة "سيداتي سادتي"، إذ أعلنت الشركة أن لغة محايدة جندرياً ستُعتَمَد في إعلاناتها اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، سواء في الطائرات أو في قاعات المطارات.

وأوضح ناطق باسم الخطوط الجوية اليابانية أن الشركة ستحظر استهلال الإعلانات "بعبارات لها طابع جندري"، وستستخدم عوضاً عنها تحيات محايدة على غرار "صباح الخير" و"مساء الخير".

وأشار إلى أن هذا القرار لا ينطبق على النسخة اليابانية من الإعلانات، إذ أن المفردات المعتمدة فيها محايدة أصلاً، بل يعني تلك التي تبث باللغات الأخرى.

ويشكّل هذا القرار سابقة بالنسبة إلى شركات الطيران اليابانية الكبرى. وأكّد ناطق باسم شركة "أنا هولدينغز" المنافسة للخطوط الجوية اليابانية لوكالة فرانس برس أن الشركة "ستدرس المسألة في ضوء آراء زبائنها".

كذلك عدّلت الخطوط الجوية اليابانية أنظمتها لتمكين الأزواج المثليين من الحصول على الأسعار التفضيلية نفسها التي تستفيد منها العائلات.