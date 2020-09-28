ترامب دفع فقط 750 دولارا ضرائب دخل فدرالية في العام 2016

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يدفع من ضرائب الدخل الفدرالية سوى 750 دولارا في العام الأول من ولايته، فيما سارع سيّد البيت الأبيض لنفي صحة المعلومات التي وصفها بأنها "أخبار مضللة".

وذكرت الصحيفة أن ترامب لم يدفع أي ضرائب دخل على الإطلاق في عشر من الأعوام الخمسة عشر السابقة لأنه أبلغ السلطات الضريبية أن خسائره تفوق بأشواط مداخيله.

وقالت "نيويورك تايمز"، إن البيانات الضريبية التي اطّلعت عليها "تشكّل خارطة طريق للكشف عن معلومات مخفية، من شطب تكاليف محامي دفاع جنائي وقصر يستخدم للعطل العائلية إلى محاسبة شاملة لملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس لقاء تنظيم ملكة جمال الكون للعام 2013 في موسكو".

وبعيد نشر التقرير، نفى ترامب صحة المعلومات التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" وقال للصحافيين "إنها أخبار مضللة تماما، مختلقة، وزائفة".

ولا يفرض القانون على الرؤساء الأمريكيين نشر تفاصيل بياناتهم المالية، إلا أن كل الرؤساء المتعاقبين منذ ريتشارد نيكسون قاموا بهذه الخطوة.

وبقيت عائدات الملياردير الأمريكي الضريبية مثار جدل طوال ولايته وصولا إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يسعى فيه ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وصرّح آلان غارتن المحامي في منظمة ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" ردا على التقرير أنه "في العقد الأخير، دفع الرئيس ترامب عشرات ملايين الدولارات من الضرائب الفردية للحكومة الفدرالية، بما فيها ملايين الدولارات من الضرائب الفردية منذ إعلان ترشيحه في العام 2015".