شاهد: "يوم بلا سيارات" في شوارع باريس

بمبادرة من بلدية باريس نظم "يوم بلا سيارات" في نسخته السادسة يوم الأحد، حيث تم حظر جولان العربات والدراجات داخل المدينة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السادسة مساء. ويعرض مخالفو هذا الإجراء أنفسهم إلى غرامة بقيمة 135 يورو. وفي محيط "باريس تتنفس"، أغلقت الطرق أمام وسائل النقل باستثناء الحافلات وسيارات النجدة وسيارات الأجرة، والتي حددت سرعتها القصوى بنحو 20 كيلومترا في الساعة. وسيتعين على الباريسيين العائدين من عطلة نهاية الأسبوع، الاستظهار بما يثبت إقامتهم عند دخولهم العاصمة. وبهذه المناسبة التي تحث على المحافظة على بيئة نظيفة، أعلنت المدينة تخفيضات تتراوح بين 30 و40 في المائةـ على معاليم مرائب السيارات الباريسية.