شاهد: "يوم بلا سيارات" في شوارع باريس

بمبادرة من بلدية باريس نظم "يوم بلا سيارات" في نسخته السادسة يوم الأحد، حيث تم حظر جولان العربات والدراجات داخل المدينة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السادسة مساء. ويعرض مخالفو هذا الإجراء أنفسهم إلى غرامة بقيمة 135 يورو. وفي محيط "باريس تتنفس"، أغلقت الطرق أمام وسائل النقل باستثناء الحافلات وسيارات النجدة وسيارات الأجرة، والتي حددت سرعتها القصوى بنحو 20 كيلومترا في الساعة. وسيتعين على الباريسيين العائدين من عطلة نهاية الأسبوع، الاستظهار بما يثبت إقامتهم عند دخولهم العاصمة. وبهذه المناسبة التي تحث على المحافظة على بيئة نظيفة، أعلنت المدينة تخفيضات تتراوح بين 30 و40 في المائةـ على معاليم مرائب السيارات الباريسية.
No Comment المزيد من
شاهد: احتجاجات في المكسيك في الذكرى 6 لاختفاء عشرات الطلبة والسلطات تعتقل عسكريين
شاهد: نصب 50 ألف علم إسباني في مدريد تكريما لضحايا كوفيد-19
شاهد: هبوب رياح قوية على ساحل ليغوريا الإيطالي
شاهد: التساقطات الأولى للثلوج هذا الموسم في مقاطعة فاليه السويسرية
شاهد: زوبعة تدمر أسطح منازل في منطقة توسكان الإيطالية
شاهد: استعراض للمهارات والألعاب المثيرة في مهرجان موسكو السنوي للدراجات النارية
شاهد: سفينة "آلان كردي" ترسو في سردينيا بعد موافقة السلطات الإيطالية
شاهد: تدشين دمية عملاقة وسط مدريد تكريماً للطواقم الطبية
شاهد: في العاصمة الألمانية .. احتجاجات ضد التغير المناخي
شاهد: من وسط الجليد في القطب الشمالي.. ناشطة بريطانية تطلق صرخة ضد التغير المناخي
شاهد: غريتا تونبرغ تقود وقفة احتجاجية عالمية ضد التغير المناخي
شاهد: لمكافحة كورونا.. روبوتات لمساعدة المسافرين في محطة قطار في طوكيو
شاهد: تمثال غير عادي للقديس يوحنا بولس الثاني في وارسو وهو يرفع بيديه نيزكا
شاهد: ديسم باندا عملاق يخضع لفحص طبي في حديقة حيوانات في واشنطن
مجلس الشيوخ الأرجنتيني يصوت لعزل قضاة معنيين بقضايا فساد ضد كيرشنر
شاهد: بطاريق أفريقية تنزل الماء للمرة الأولى في حديقة حيوان روسية
شاهد: روبوتات لخدمة الزبائن في أول مطعم "للخيال العلمي" في بريطانيا
شاهد: خصوم الرئيس المكسيكي ينصبون الخيام في مكسيكو سيتي
شاهد: إزالة قمامة جرفتها أمواج البحر على طول الساحل الكاريبي في هندوراس
شاهد: جثمان القاضية روث بادر غينسبورغ يُسجّى في المحكمة العليا الأميركية