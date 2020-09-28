شاهد: احتجاجات في المكسيك في الذكرى 6 لاختفاء عشرات الطلبة والسلطات تعتقل عسكريين

خرجت مسيرة السبت في العاصمة مكسيكو شارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص، في الذكرى السادسة لاختفاء 43 طالبا من كلية معلمين قبل ست سنوات في ولاية غيريرو ، وذلك في إطار قضية لم تحل بعد وأثارت الغضب في البلاد. وقاد الاحتجاج أفراد من عائلات الضحايا، منادين بتطبيق العدالة. واليوم أمرت السلطات المكسيكية باعتقال عشرات العسكريين، للاشتباه في تورطهم في القضية. وأعلن الرئيس أندرس مانويل لوبيز أوبرادور عن مذكرات الاعتقال، خلال تقديمه تقريرا بشأن تحقيق مطول عن المأساة. ولم يدل الرئيس بأي اتهامات ضد المشتبه بهم. وكان الطلبة استولوا على خمس حافلات انتقلوا على متنها بهدف المشاركة في احتجاج، ولكن ضباط شرطة فاسدين أوقفوهم في مدينة إيغوالا من ولاية غيريرو وسلموهم إلى عصابة مخدرات. وقال ممثلو الادعاء في البداية إن عناصر العصابة ضنوا أن الطلبة ينتمون لعصابة منافسة فقتلوهم، قبل أن يحرقوا أجسادهم في مكب للقمامة ثم ألقوا برفاتهم في النهر. وبحسب مسئولين فإن حوالي 36 شخصا يزعم تورطهم في القضية اعتقلوا منذ شهر آذار/مارس. ولطالما اشتكت عائلات الضحايا من أن الجيش لم يفعل شيئا لحماية الطلبة، وأنه ربما يكون متورطا في الجريمة.