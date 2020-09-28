بومبيو يحتفل بعيد الغفران في اليونان..

شارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعضاء الطائفة اليهود اليونانيين احتفالهم بعيد الغفران بالمتحف اليهودي في مدينة تيسالونيكي.

وتأتي مشاركة بومبيو خلال اليوم الأول من زيارته لليونان والمنطقة والتي تستغرق خمسة أيام.

وبدأت مراسم الاحتفال بالوقوف حداداً على أرواح 50 ألف يهودي من سكان تيسالونيكي لقوا حتفهم على يد النازيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

وتأتي زيارة بومبيو في أعقاب الخلاف اليوناني – التركي حول حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

واشتد الخلاف بين أنقرة وأثينا حول هذا الصدد مما دفع الجانبين لإرسال تعزيزات بحرية في المنطقة وسط موجة من التحذيرات الفرنسية والأوروبية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وبعد فترة من تصاعد التوتر، أعلنت اليونان الأسبوع الماضي أنها ستُجري محادثات "استطلاعية" مع تركيا في إسطنبول للمرة الأولى منذ العام 2016.

وبعد لقائه صباح الإثنين وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، من المنتظر أن يتوجه بومبيو إلى جزيرة كريت اليونانية للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.