شاهد: رياضة التزلج على الألواح في شوارع بانكوك تساعد في شفاء مسنة من سرطان الثدي

قالت نونغلوك شايروإتشاي، مسنة تبلغ من العمر 63 عاما إن ممارستها رياضة التزلج على الألواح على جسر سريع نصف مكتمل في العاصمة التايلاندية بانكوك، ساعدها على الشفاء من سرطان الثدي.

وخضعت نونغلوك لعملية جراحية، وتلقت علاجات كيميائية مما أدى إلى تدهور صحتها وبدأت تشعر بألآم تنهك عظامها. وبعد أن قررت ممارسة رياضة التزلج على الألواح بشكل مستمر وتحولت إلى روتين يومي، بدأت تشعر بالتعافي وكأنها بحال أفضل بكثير.

وللمرة الأولى، مارست نونغلوك رياضة ركوب لوح التزلج الخشبي بدافع الفضول بعد أن شاهدت ابنها سوتيرا وهو يمارس هذه الرياضة في الحديقة، وأرادت تجربتها، قبل أن تصبح مدمنة عليها.