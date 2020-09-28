أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين أنها ستوفر 120 مليون وحدة لاختبارات كوفيد-19 السريعة للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال الستة الأشهر القادمة.

وجاء الإعلان على لسان مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مضيفاً أن سعر كل وحدة لن يتخطى خمسة دولارات أمريكية وتحتاج ما بين 15 إلى 30 دقيقة لإظهار النتائج.

وتقوم تقنية تلك الاختبارات السريعة على البحث عن الأجسام المضادة أو البروتينات التي تتواجد على سطح الفيروس.

إلا أنها تعتبر بشكل عام غير دقيقة مقارنة باختبارات التفاعل المتسلسل المعروف بـPCR.

وتشوب خطة منظمة الصحة بعض الشكوك حول التمويل اللازم لتوفير تلك الوحدات السريعة والذي يتطلب 600 مليون دولار لم يتم تأمينها بالكامل حتى وقت إعلان المنظمة.

من جهته، قال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، إن العدد الحقيقي للوفيات جراء الفيروس هو أكبر من الأعداد الرسمية المنشورة حتى الآن.

وأضاف: "عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لك أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من العدد الحقيقي".