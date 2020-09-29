عشقه لحلوى "عرق السوس" تسبب بوفاته

تسبب عشق عامل بناء في ولاية ماساشوستس لحلوى "السوس الأسود" بوفاته.

فقد أكد أطباء أن العامل اعتاد على تناول نحو كيس ونصف الكيس يوميا على مدى أسابيع ما تسبب بتوقف قلب الرجل البالغ من العمر 54 عاما.

وقال الدكتور نيل بوتالا، أخصائي القلب في مستشفى ماساتشوستس العام لمجلة نيو إنغلاند الطبية:"حتى كمية قليلة من عرق السوس قد ترفع من ضغط الدم".

وتكمن المشكلة في حمض الغليسيرهيزيك، الموجود في عرق السوس وفي العديد من الأطعمة الأخرى والمكملات الغذائية التي تدخل في تركيبتها نبتة عرق السوس.

وقد يتسبب هذا الحمض في خفض نسب البوتاسيوم واختلال في المعادن الأخرى التي تسمى الشوادر.

ويعتبر تناول أقل من أوقيتين من عرق السوس الأسود في اليوم، ولمدة أسبوعين أمرا خطيرا، لما قد يتسبب به من اضطراب في ضربات القلب، خاصة عند الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن الأربعين عاما، بحسب تحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبحسب الدكتور روبرت إيكل، طبيب القلب في جامعة كولورادو والرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية، فإن الأمر يتعدى حلوى عرق السوس، فهناك أغذية أخرى تحتوي على ذات الحمض، كشاي عرق السوس، أو بعض أنواع البيرة كالبيرة البلجيكية، وحتى التبغ المخصص للمضغ.

وتشكل الوفاة حالة نادرة، وكان الرجل قد انتقل من تناول الحلوى الحمراء، بنكهة الفواكه إلى حلوى عرق السوس السوداء، قبل أسابيع قليلة من وفاته، السنة الماضية، حيث انهار أثناء تناوله الغداء في مطعم للوجبات السريعة، ووجد الأطباء أن نسبة البوتاسيوم في جسمه منخفضة بشكل خطير، ما تسبب إلى اضطراب دقات القلب ومشاكل أخرى.

وحاول المسعفون إنعاش قلبه، إلا أنه توفي في اليوم التالي.

وبحسب بوتالا فإن إدارة الأغذية والعقاقير تسمح بحوالي 3.1% من هذا الحمض في الوجبات، إلا أن العديد من الحلويات ومنتجات عرق السوس لا تكشف عن مقدار هذا الحمض فيها.

وقد أبلغ الأطباء الإدارة عن هذه الحالة، في مسعى للتوعية بمخاطرها.

جيف بيكمان، المتحدث باسم شركة هيرشي، المتخصصة بحلوى عرق السوس السوداء قال في بريد إلكتروني:"إن منتجاتنا آمنة وتخضع لكافة اللوائح الصادرة عن إدارة الأغذية والدواء، بما في ذلك حلوى عرق السوس". منوها إلى أنه يجب الاعتدال بتناولها.