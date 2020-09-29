توالت ردود الأفعال بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عاما.

وبدأت التعازي بوفاة الأمير المعروف بالاعتدال وسعيه لتثبيت علاقات جيدة مع دول الجوار، ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الأمير الراحل وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام.

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب في تغريدة على تويتر:"رحم الله الشيخ صباح الأحمد، حط رحاله عند رب حيّ كريم عظيم".

وقال ولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد في تغريدة:"رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد، رجل الحكمة والتسامح والسلام".

من جانبه، نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرا إلى أن الأمة العربية والإسلامية فقدتا قائدا من أغلى رجالها.

كما تقدمت السفارة الأمريكية في الكويت بتعازيها من أسرة الفقيد، ودولة الكويت حكومة وشعبا، بحسب ما جاء في التغريدة.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في تغريدة:

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين في تغريدة: