رغم أنف بروكسل.. العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون مثير للجدل حول اتفاق بريكست

وافق النواب البريطانيون الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون يشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكست وأثار غضب الأوروبيين في غمرة المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.

ورغم انقسامات في صفوف المحافظين، تم إقرار النص مساء في قراءة ثالثة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الاسابيع المقبلة.

ودخل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا الثلاثاء أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدّم جدي.

وبدأت المباحثات التي يقودها ميشال بارنييه في الجانب الاوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني ظهرا في بروكسل على أن تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الاوروبية في العاصمة البلجيكية.

ويأمل المفاوضون في الوصول الى "نفق" المفاوضات أي أن يقتربوا بما فيه الكفاية من اتفاق لاطلاق محادثات مغلقة.

وبات هامش الوقت ضيقا إذ حدد جونسون موعد 15 تشرين الاول/اكتوبر يوم انعقاد القمة الاوروبية في بروكسل، للتوصل الى اتفاق. أما الأوروبيون فأمهلوا أنفسهم حتى نهاية تشرين الأول/اكتوبر.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فإن بريكست - الذي بات رسميا في 31 كانون الثاني/يناير لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الأول من كانون الثاني/يناير 2021 - سيساهم في زعزعة أكبر لاقتصادات تضررت أصلا بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال دبلوماسي اوروبي "ما من ضمانات".

وأضاف "على بريطانيا أن تثبت أولا أنها مستعدة للالتزام" في مسائل أساسية لا تزال عالقة خصوصا مساعدات الدولة والصيد البحري.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.