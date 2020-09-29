الكرملين يدعو تركيا للعمل من أجل السلام في قره باغ

دعا الكرملين تركيا الثلاثاء للعمل من أجل وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ حيث أسفرت المعارك بين انفصاليين أرمن وأذربيجان إلى سقوط أكثر من مئة قتيل منذ الأحد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين"ندعو كل الدول ولا سيما الدول الشريكة لنا مثل تركيا، إلى بذل المستطاع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى التسوية السلمية لهذا النزاع".

منذ بداية المواجهات الأحد في هذا الجيب الانفصالي الذي تسكنه غالبية أرمنية، أعربت تركيا حليفة باكو دعمها لأذربيجان التي تسعى إلى استعادة السيطرة على ناغورني قره باغ.

والاثنين دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أرمينيا التي تدعم هذا الجيب سياسيا واقتصاديا لوضع حد "لاحتلال ناغورني قره باغ" متعهدا بقاء أنقرة "إلى جانب" باكو "بكل الوسائل".

وأكد بيسكوف "كل التصريحات المتعلقة بدعم أو بتحرك عسكري أيا تكن، تصب الزيت على النار".

وشدد على أن روسيا "ضد ذلك قطعا" مجددا دعوة موسكو "إلى وضع حد للمعارك في أسرع وقعت ممكن".