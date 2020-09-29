المغرب يفتح تحقيقا في تأسيس منظمة تدافع عن استقلال الصحراء الغربية

أفادت السلطات المغربية الثلاثاء أن تحقيقاً جنائياً فتح بعد إعلان ناشطين من أجل استقلال الصحراء الغربية بينهم الناشطة المعروفة أمينتو حيدار تأسيسَ منظمة "لمناهضة الاحتلال المغربي" بمدينة العيون، في المنطقة المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو.

وقال بيان للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون "تبعاً للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع".

وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى تأسيس "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" في 20 أيلول/سبتمبر بمدينة العيون من طرف نشطاء مدافعين عن استقلال الصحراء الغربية على رأسهم أمينتو حيدار (54 عاماً)، وذلك إثر انسحابهم من جمعية أخرى تدعى "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان".

وأوضح بيان النيابة العامة أن هذا التحقيق القضائي يأتي "بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي".

وشدد على "اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة".

واشتهرت أمينتو حيدار بإبعادها في العام 2009 من مطار العيون إلى إسبانيا التي كانت آتية منها، بعدما اتهمتها السلطات المغربية بأنها رفضت "الامتثال لاجراءات الشرطة العادية ونبذت جنسيتها المغربية".

ونفذت الناشطة الصحراوية إثر ذلك إضراباً عن الطعام لأكثر من شهر احتجاجاً على إبعادها، قبل أن تسمح لها السلطات المغربية بالعودة مجدداً إلى العيون في ظل ضغوط دولية.

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من الصحراء الغربية مقترحاً منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) باستقلالها.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهوداً لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.