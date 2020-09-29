أول مقهى للكلاب في السعودية

بات الآن بإمكان أصحاب الكلاب في المملكة العربية السعودية أن يستمتعوا بفنجان قهوة وبجانبهم حيواناتهم الأليفة، في مقهى هو الأول من نوعه في بلد يعتبر محافظا.

ففي المملكة، تعتبر الكلاب نجسة، على عكس القطط، ويحظر عادة دخولها إلى الأماكن العامة في البلد. إلا أن مقهى "باركنغ لوت" الذي فتح أبوابه في يونيو- حزيران الماضي في مدينة الخبر الساحلية، أسعد عشاق الحيوانات في بلد لا يوجد فيه سوى أماكن قليلة، يمكن لهؤلاء اصطحاب حيواناتهم خارج المنزل.

ولطالما حظرت هيئة الأمر بالمعروف أو الشرطة الدينية، في السعودية، مشي الكلاب الأليفة، بحجة أن الرجال يستخدمونها كوسيلة لجذب النساء. إلا أن الحظر لم يكن واضحا، واليوم باتت الحيوانات الأليفة ظاهرة تتزايد، كما انتشرت ملاجئ الحيوانات في عدة مدن في المملكة.

وصار تبني الحيوانات الضالة أمر مألوف في البلد الذي بات يشهد تحديثا سريعا، وتغييرا شاملا، منذ رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030.

دلال محمد مالكة "باركنغ لوت" وهي كويتية الجنسية قالت إن الفكرة راودتها خلال زيارة سابقة للمملكة. وأضافت:"جئت إلى السعودية في زيارة مع كلبي، لكن لم يسمح لي بالتنزه على الشاطئ، شعرت بالحزن وقررت المساعدة من خلال افتتاح هذا المقهى".

ويأتي رواد المقهى مع كلاب من أحجام مختلفة، حيث تمرح الكلاب بينما يستمتع الزوار بمجالسة أصدقائهم. وفي أحد أقسام المقهى يمكن العناية بالكلب بغسله وتنشيفه وتقليم أظافره.

جوهرة وهي مواطنة سعودية قالت إن فكرة هذا المقهى جديدة، وأن المكان متميز حيث تتقابل الكلاب فيه.