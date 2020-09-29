بوتين يندد بـ "الضغوطات الخارجية غير المسبوقة" على بيلاروسيا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بJ "الضغوط الخارجية غير المسبوقة" على بيلاروسيا ، التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في أوائل أغسطس- آب الماضي.

وقال بوتين في خطاب بالفيديو أمام المشاركين في منتدى روسي بيلاروسي "تجد بيلاروسيا نفسها في وضع صعب في ظل ظروف ضغط خارجي غير مسبوق بعد الانتخابات الرئاسية التي لم يعترف بنتائجها لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة".

وتشهد بيلاروس منذ آب/أغسطس موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد إعادة انتخاب لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، من المعارضة التي تعتبر أن الانتخابات كانت مزورة.

ويرفض لوكاشنكو حتى الساعة الحوار مع المعارضة، فيما شهدت التظاهرات التي ضمّ آخرها الأحد مئة ألف شخص، توقيفات لمئات المتظاهرين.

وطلب مساعدة بوتين الذي تعهد بدعم أمني لمينسك، في حال تطلب الأمر ذلك، ووعد بيلاروس بمساعدات قيمتها 1,5 مليار دولار.

وأكد بوتين الثلاثاء "العلاقات بين روسيا وبيلاروس أقوى من الوقت والظروف، وهي قائمة على أساس صلب".

والتقت زعيمة المعارضة سفتلانا تيخانوفسكايا من جانبها، في منفاها في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، ومن المقرر أن تلقي كلمة أمام البرلمان الفرنسي.

وماكرون، الذي يطالب لوكاشنكو بمغادرة السلطة، هو أول زعيم غربي بارز يلتقي المعارضة.