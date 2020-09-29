السعودية تقبض على "خلية إرهابية" متكونة من 10 أشخاص مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت السعودية ليل الإثنين أنها اعتقلت "خلية إرهابية" مؤلفة من 10 أشخاص تلقى عناصر منها تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران، بحسب بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

وفي البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية جاء ما يلي"نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات".

وبحسب البيان فإنه تم القبض "على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة". ولم يكشف البيان عن المزيد من المعلومات ولا عن المدينة التي تم اعتقالهم فيها.

وأضاف البيان أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن".

ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية منذ أعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الإيرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على إعدام رجل الدين الشيعي البارز في السعودية نمر باقر النمر.

ومنذ قطع العلاقات، تتهم الرياض إيران بدعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وهو ما تنفيه طهران.