ماهي أهم التحديات التي قد تواجه ترامب وبايدن خلال مناظرة الثلاثاء؟

يخوض اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن أول مناظرة في كليفلاند باستعدادات خاصة نقدم لكم البعض منها بناءً على توقعات موقع أكسيوس الأمريكي.

ويقول مساعدو ترامب لموقع أكسيوس إن ترامب يسعى منذ عدة أسابيع للتركيز على أهم النقاط التي تشعل حماسة أنصاره، وواحدة من أكبر تلك الميزات التي يسعى للاستفادة منها وهي "شخصيته القوية".

من جانبه، يتوقع أن يركز بايدن على وصول أعداد المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكي 200 ألف مصاب الأسبوع الماضي وهو ما يسعى المرشح الديمقراطي لتطويعه كمثال على سوء إدارة الرئيس الجمهوري.

وإليكم بعض أبرز التحديات التي يخشى فريق كلا المافسين أن يواجهاها خلال المناظرة:

بالنسبة لترامب

يخشى مساعدو ترامب من الثقة الزائدة للرئيس، ويعربون عن قلقهم من أنه لم يأخذ المناظرة على محمل الجد أو لم يستعد بما فيه الكفاية.

ويرى ترامب بايدن على أنه شخص يسهل هزيمته وهو ما حذر منه فريقه وأكدوا له أن بايدن سياسي محنك.

يكتب أكسيوس أن أحد أكبر أخطاء ترامب خلال الصيف الماضي هو فشله في تحديد الشكل الذي سيبدو عليه جدول أعمال فترة ولايته الثانية. حيث تطرق إلى ذلك مرة واحدة خلال خطابه بمؤتمر إعلان ترشحه، لكن هذه المرة لن يكون لديه خطاب مكتوب مسبقًا أو جهاز ملقن يعتمد عليه.

ترامب أ ب

كذلك عانى ترامب سابقاً خلال المناظرات السياسية، ولإخفاء ذلك لجأ إلى الخطابات المعممة والإجابات غير المحددة. لكن مدير مناظرة الثلاثاء سيكون مذيع قناة فوكس كريس والاس وهو محاور محنك ويعرف كيف يجبر ترامب على أن يكون مباشرًا.

ويستحضر العديد من الجمهوريين ذكرى هجمات ترامب الشرسة على محاورة قناة فوكس ميغان كيلي وهو الأمر الذي أثار استياء المشاهدين وأثر بالسلب على شعبية ترامب لأشهر.

كذلك يدرك فريق ترامب أن أكبر نقاط ضعف الرئيس هي طريقة تعامله مع فيروس كورونا والطريقة غير الرسمية التي يبدو أنه قلل من خلالها عدد الأشخاص الذين ماتوا وإصراره على ان إدارته تدير الأزمة بشكل رائع.

بالنسبة لبايدن

يعتقد المقربون من بايدن أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه هو نقص الفصاحة أو اقتراف الأخطاء أثناء نقل الأرقام أو عندما يبدو وكأنه يفقد ترتيب أفكاره في بعض الأحيان.

ويقول مساعدو بايدن لأكسيوس إنه إذا اقترف مرشحهم أي خطأ لفظي، فإن خطتهم هي مقارنتها بأي أخطاء يرتكبها ترامب.

جو بايدن أ ب

كذلك تشكل العصبية تحدياً كبيراً لبايدن الذي أظهر مؤخراً بعضا من غضبه على الرغم من هدوئه وسعة صدره خلال تفاعلاته مع الناخبين في الأماكن والمناسبات العامة.

يعاني بايدن، الذي عانى من التلعثم في طفولته، من الإسهاب كثيرا في الكلام وهو أمر يدركه جيدا.

كما يميل نائب الرئيس السابق إلى الالتفاف في طريقة عرضه لوجهات نظره.

وقضى بايدن عقودا طويلة بمجلس الشيوخ الأمريكي وهو ما يجعل مصطلحاته قانونية أكثر منها سياسية أو على مستوى فهم الناخب الأمريكي غير السياسي.

ويخشى مساعدوه أيضاً من أن يؤدي احترامه المعتاد لمدراء المناظرات إلى التخلي عن بعض من وقته المخصص للحديث لترامب.