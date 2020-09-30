40 عامًا على إدراج آثار كوبان في هندوراس على قائمة التراث العالمي

بعد 40 عامًا من إعلانها موقعًا للتراث العالمي، تعيش حديقة كوبان الأثرية في غرب هندوراس وسط تحديات بسبب تدهور آثار المايا القديمة.

درج الهيروغليفية، وهو معبد فريد يحمل أطول نصوص المايا المعروفة، يعد نجم منتزه كوبان الأثري.

يصل ارتفاع الهيكل المثير للإعجاب، المؤلف من 1100 كتلة متجانسة، 63 درجة/ 12 متراً.

وقال عالم الآثار الفرنسي رينيه فيل، خلال جولة مع وكالة فرانس برس عبر المنتزه، إن القيمة العالمية للدرج، التي دفعت اليونسكو إلى إعلانه موقع تراث عالمي في أيلول/ سبتمبر 1980، "هي مزيج استثنائي من الهندسة المعمارية والنحت والكتابة".

وكانت حضارة المايا، التي استوطنت مساحة 324 كيلومترًا مربعًا، فيما يعرف الآن بجنوب المكسيك وغواتيمالا وبيليز والسلفادور وهندوراس، مركزًا سياسيًا ومدنيًا ودينيًا في منطقة تبلغ مساحتها 24 كيلومترًا مربعًا من وادي كوبان.

على الدرج، تبرز العمارة والمنحوتات والنص الأطول في منطقة المايا بأكملها الذي يروي تاريخ كوبان، الذي تم الكشف عنه خلال أكثر من مائة عام من البحث.

وتتكون الحديقة من 1000 مبنى، من بينها الأكروبوليس.

خلص الباحثون إلى أنه تم تأسيس مجتمع ثيوقراطي متقدم في كوبان، مع معرفة بالرياضيات والتنجيم والعمارة والنحت والكتابة، مع نظام سياسي لسلالة ثيوقراطية من 16 ملكًا.

وفقًا لفيل، بلغ عدد السكان في المنطقة ما بين 25 ألفًا و 30 ألفًا، لكن في غضون 60 عامًا انخفض إلى حوالي 8000 شخص.