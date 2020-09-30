النيابة العامة الفرنسية تتهم منفذ اعتداء شارلي إيبدو بـ "محاولة قتل على صلة بتنظيم إرهابي"

وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب الثلاثاء تهمة ارتكاب "محاولة قتل على صلة بتنظيم إرهابي" إلى رجل نفّذ هجوماً بساطور في باريس الجمعة أمام المبنى السابق لأسبوعية شارلي إيبدو، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطرة، كما أفادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إنّ قاضي مكافحة الإرهاب المكلّف هذه القضية وجّه إلى زاهر حسن محمود، المولود في باكستان قبل 25 عاماً، تهمة أخرى هي تشكيل "عصبة أشرار" إرهابية، وطلب إيداعه الحبس الاحتياطي.

وسبق واعترف الشاب الباكستاني مرتكب الهجوم على المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في باريس، بأن اسمه زاهر حسن محمود، وأنه من مواليد باكستان عام 1995، وليس عام 2002، كما كان قد ادعى من قبل، بحسب ما أعلنه المدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكارد في مؤتمر صحفي.

وكان المتهم قد قال إن اسمه حسن وأنه ولد عام 2002 في باكستان، وهي المعلومات الشخصية التي حصل بموجبها على حقوق رعاية الطفل عندما وصل إلى فرنسا عام 2018.