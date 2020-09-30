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ألمانيا

مختبر كيورفاك الألماني يبدأ المرحلة الثانية من التجربة السريرية حول لقاح ضد كوفيد-19

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19
المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19   -   حقوق النشر  AP Photo
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أعلن مختبر الصيدلة الألماني كيورفاك أنه بدأ المرحلة الثانية من التجارب السريرية حول لقاحه الاختباري ضد كوفيد-19.

وقال المختبر ومقره في توبينغن في بيان "تم تلقيح مشارك أول" مع تطبيق تكنولوجيا خاصة بكيورفاك ترتكز على جزئيات "ايه أر إن مسيجر" الموجودة في جسم الإنسان.

وستجرى التجارب في البيرو وبنما بمشاركة 690 شخصا.

وينتظر صدور البيانات الكاملة لهذه المرحلة لدى المسنين المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة بكوفيد-19، "في الربع الأخير" من السنة على ما أوضح المختبر.

ومن المقرر انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب اللقاح في الربع الأخير مع 30 ألف متطوع.

وقالت ماريولا فوتين-مليزيتش المديرة التقنية للمختبر "بداية المرحلة الثانية من التجربة السريرية في البيرو وبنما تجعلنا نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في برنامجنا لدراسة كوفيد-19 سريريا".

و"كيورفاك" هي من بين عشرات المختبرات في العالم المشاركة في سباق بحثا عن لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحجزت المفوضية الأوروبية من الآن 225 مليون جرعة من لقاح كيورفاك المحتمل. وهو رابع اتفاق كهذا يبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبرات مختلفة.

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