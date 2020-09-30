حزب البديل الألماني يقيل عضواً طالب بحرق المهاجرين بالغاز

قالت وسائل إعلام ألمانية إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف أقال المتحدث السابق باسمه بعد ظهور فيديو يطالب فيه بحرق المهاجرين بالغاز.

وأذاعت قناة "بروزيبن" الألمانية الفيديو الذي صورته مناصرة سابقة للحزب خلال لقاء لها مع العضو المقال كريستيان لويت وقال فيه إن قتل المهاجرين لا يشكل له أي مشكلة.

وعند سؤاله إذا ما أراد قدوم المزيد من المهاجرين إلى ألمانيا، قال لويت خلال الفيديو الذي تم تصويره في فبراير – شباط الماضي: "نعم. لأن ذلك سيجعل الأمور أفضل بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا".

وكان لويت يشير إلى قدرة الحزب على استغلال تصاعد مشاعر العداوة تجاه المهاجرين وتحقيق مكاسب سياسية، قبل أن يضيف: "بعد ذلك يمكننا إطلاق النار عليهم جميعاً. هذه ليست مشكلة على الإطلاق، أو (تعريضهم) للغاز، أو أي شيء تريدينه، لا يهمني!"

وقالت القناة إنها حصلت على الفيديو من مصورته التي قررت ترك اليمين الألماني وانقلبت على سياساته منذ عدة أشهر، بينما لم يؤكد الحزب خبر إقالة لويت حتى الآن.

وسبق وأن أقيل لويت (44 عاماً) من منصبه كمتحدث باسم الحزب في أبريل – نيسان الماضي بعدما قال في أحد رسائله الإلكترونية إن كلمة "فاشي" تستخدم "بشكل مفرط" لإدانة اليمينيين ولكنه لم يخسر عضويته بالحزب آنذاك.

ودخل حزب البديل من أجل ألمانيا البرلمان عام 2017 حتى أصبح أكبر الأحزاب المعارضة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالبرلمان الألماني.

وتحوم شكوك كبيرة حول النزعة النازية لبعض أعضاء AfD وهو ما ينفيه الحزب بشكل قاطع حتى الآن.