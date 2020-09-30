تعرف على أبرز ردود فعل نجوم هوليوود على المناظرة التلفزيونية بين ترامب وبايدن

انتظر الملايين من الأمريكيين المناظرة التلفزيونية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديموقراطي جو بايدن مساء الثلاثاء.

ويسعى المرشحين إلى استمالة الناخبين قبل 35 يوما على الموعد الانتخابي المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وشهدت المناظرة الساخنة بين ترامب وبايدن لحظات محمومة تبادل خلالها الطرفان اتهامات واهانات شخصية ما زاد من تفاعل المتابعين لاحقا والذين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشوراتهم بمن فيهم شخصيات شهيرة في مجال الفن والسينما.

وفيما يلي رصدنا لكم أبرز ردود أفعال نجوم هوليوود على المناظرة الرئاسية.

كتب الممثل الأمريكي مارك روفالو "أريد أن أعيش في أمريكا حيث لا يتم استخدام شخص متعايش مع إدمان المخدرات كسلاح لإهانة شخص. خاصة مرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة" في إشارة إلى ما جاء على لسان ترامب لبايدن بأن نجل بايدن يعاني من إدمان المخدرات.

وقالت الفنانة الأمريكية بينك "أشعر أن المشرفين على المناظرة الآن بحاجة إلى أن يكونوا معلمين في مرحلة ما قبل المدرسة من أجل التعامل مع المهرج العابس وهو دونالد".

من جهتها كتبت الممثلة أليسا ميلانو " من الواضح أن بايدن هو الفائز، هذه -المناظرة- أظهرت فقط أن ترامب مختل".

وتسائلت المخرجة والممثلة إليزابيث بانكس " هؤلاء كانوا ثلاثة رجال كبار محترفين، صحيح؟" في إشارة إلى بايدن وترامب والمذيع كريس والاس الذي أدار المناظرة.

ولم يسلم المذيع من التعليقات حيث كتب الكوميدي والمنتج بين شوارتز " تهانينا لكريس والاس الذي حطم الرقم القياسي لقول كلمة سيد الرئيس خمس مرات خلال دقيقة".

فيما قال الكاتب والمنتج الامريكي جيرمي سلاتر المعروف بعمله على مجموعة من أفلام مارفل مثل "فانتستيك فور" و "داث نوت" "كان هذا أسوأ شيء شاهدته...".

فيما جاءت معظم التغريدات منتقدة لترامب الذي لم يدن حركة "براود بويز" والتي تعني (الأطفال أو الشباب الفخورين) وهي حركة يمينة متطرفة تؤمن بتفوق العرق الأبيض.

وكتب الكوميدي إد هيلمس "الليلة دونالد ترامب رفض أن يدين -حركة- البيض المتعصبين، هذا مزعج ومرعب للغاية ، ويحرم أهلية -المرشح- لرئاسة أمتنا العظيمة".

فيما غردت كيري واشنطن "مرة أخرى رفض إدانة المتعصبين البيض. انتبهوا ياجماعة، من فضلكم انتخبوا".