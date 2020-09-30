روسيا تقول إن مقاتلين من سوريا وليبيا منتشرون في قره باغ

قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن مقاتلين من سوريا وليبيا نشروا في منطقة النزاع بناغورني قره باغ، وهي منطقة انفصالية بأذربيجان تشهد منذ أربعة أيام معارك دامية.

وأكدت الخارجية أن "مقاتلين من جماعات مسلحة غير شرعية، خاصة من سوريا وليبيا، يتم نشرهم في منطقة النزاع بناغورني قره باغ للمشاركة في المعارك"، وأضافت أنها "تشعر بقلق شديد حيال عمليات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في النزاع" وفي كامل المنطقة.

وقال البيان إنّ روسيا تدعو "قادة الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع اللجوء إلى إرهابيين ومرتزقة أجانب في هذا النزاع ولسحبهم فورياً من المنطقة".

وكانت الخارجية الروسية قد اقترحت في وقت سابق استقبال محادثات تتناول مسألة منطقة ناغورني قره باغ، وتناول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المسألة في حديث مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني.

وخلال مكالمتين هاتفيتين منفصلتين، أكد سيرغي لافروف للوزيرين "استعداد موسكو لتنظيم الاتصالات الضرورية، ومن بينها عقد لقاء بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا"، وفق بيان للخارجية الروسية.