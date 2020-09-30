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أرمينيا

مجلس الأمن يطالب بوقف المعارك في إقليم "ناغورني قره باغ"

بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
جندي أرمني
جندي أرمني   -   حقوق النشر  AFP
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طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر مساء الثلاثاء بإجماع أعضائه وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بـ"وقف فوري للمعارك" المتواصلة لليوم الثالث في ناغورني قره باغ، الإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات انفصالية تدعمها أرمينيا.

وقال أعضاء المجلس في البيان إنّهم يعبّرون عن "دعمهم لدعوة الأمين العام الجانبين لوقف القتال على الفور، وتهدئة التوتّرات والعودة بدون تأخير إلى مفاوضات بنّاءة".

وصدر البيان الرئاسي في ختام اجتماع طارئ عقده المجلس تلبية لطلب الدول الأوروبية الأعضاء فيه وهي بلجيكا وإستونيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

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