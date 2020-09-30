ترامب يراوغ ويتهرب من السؤال الأخير في مناظرته مع بايدن

تعهّد المرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن مساء الثلاثاء الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، في حين تهرّب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية من الإجابة على هذا السؤال في ختام أول مناظرة بينهما.

وقال بايدن "سأقبل" نتيجة الانتخابات، مضيفاً "إذا لم يكن (الفائز) أنا، سأعترف بالنتيجة"، واعداً في الوقت نفسه بأنه إذا ما فاز بالانتخابات فسيكون "رئيساً للديمقراطيين وللجمهوريين" على حدّ سواء.

من جهته لم يجب ترامب على هذا السؤال الختامي الذي طرحه على كلا المرشّحين مدير المناظرة التلفزيونية الصحافي كريس والاس، مكرّراً القول بأنّ الانتخابات ستشوبها عمليات تزوير واسعة النطاق بسبب التصويت عبر البريد، في مزاعم لم يدعمها بأية أدلّة.