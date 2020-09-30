مسلمو الإيغور: بومبيو يدعو الفاتيكان إلى "التحلي بالشجاعة" ومواجهة الاضطهاد الديني

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم، الأربعاء، من روما، البابا فرنسيس إلى "التحلي بالشجاعة" من أجل مكافحة الاضطهاد الديني، خصوصاً الصيني.

وتأتي دعوة بومبيو فيما الفاتيكان على وشك تجديد اتفاق مع بكين من أجل تسمية مجموعة جديدة من المطارنة ورجال الدين من بعثاته في الدولة الشيوعية التي تعرّضت في الآونة الأخيرة لانتقادات كثيرة بسبب تقارير عن انتهاك حقوق المسلمين الإيغور فيها.

وقال بومبيو "أدعو جميع القادة الدينيين إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة الاضطهاد الديني بحق الناس الذين ينتمون إلى دينهم، أو إلى ديانات أخرى"، بحضور مسؤولين عن العلاقات بين الولايات المتحدة والفاتيكان.

وأضاف بومبيو "على الزعماء المسيحيين أن يدافعوا عن إخواتهم وأخواتهم في العراق وكوريا الشمالية وكوبا".