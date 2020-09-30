شاهد: خدمة إسعاف جبلية في إنجلترا تجرّب بزة نفاثة للوصول إلى المرضى

تواجه خدمة الإسعاف الجوي الكبرى الشمالية (GNAAS) في إنجلترا معضلة الوصول إلى المتنزهين في محمية ليك ديستريكت الوطنية الشاسعة حال مواجهتهم مشكلة ما.
هذه المعضلة دفعت الخدمة إلى التعاون مع مصنعي البدلات النفاثة Gravity Industries لمعرفة ما إذا كانت البزة التي تنتجها الشركة والتي تعمل بمحرك نفاث يمكن أن تساعد بالوصول إلى المرضى بشكل أسرع.
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