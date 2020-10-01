شاهد في السعودية: عناية خاصة بالخيول العربية.. فحوصات طبية وحمامات سباحة

تشتهر محافظة الأحساء والتي تقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بتربية الخيول العربية الأصيلة، وتحتوي المحافظة والتي تبعد حوالي 328 كلم عن العاصمة الرياض على حوالي 400 إسطبل للخيول.

وتحظى هذه الخيول برعاية صحية فائقة حيث يخضع كل حصان إلى فحص دوري شهري، ويقول حسين المؤمن، طبيب بيطري: " أفحص الخيول وأتحقق مما إذا كان الحصان قد حصل على لقاحه وتناول أدويته، كما نتحقق أيضًا من الحوافر وفي مواسم التزاوج نقرر اذا كانت الفرس بحاجة إلى تلقيح اصطناعي أو طبيعي."

إضافة إلى العناية الطبية تتمتع الخيول أيضا بحوض سباحة، وذلك لتقوية العضلات دون ضغط على الحوافر والأوتار. ويقول أحمد السالم، مالك ومربي خيول:" أخذنا الفكرة من الدول الأوروبية التي تعتني بالخيول العربية وهذا أولحوض سباحة أقيم في الأحساء."

يجدر بالذكر أن الإنتاج السعودي للخيل يبلغ حوالي 3000 حصان سنويا، ثلث هذا الإنتاج في محافظة الأحساء.