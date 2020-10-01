نافالني يروي تفاصيل تسميمه.. والدوما يتهمه بالتعامل مع استخبارات غربية

اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي الخميس معارض الكرملين أليكسي نافالني بالعمل لصالح أجهزة استخبارات غربية مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أنقذ حياته" ولم يدبر تسميمه.

وقال فياتشسلاف فولودين في بيان إن "نافالني لا يخجل، إنه خبيث. بوتين أنقذ حياته ... من الواضح أن نافالني يعمل مع أجهزة خاصة وسلطات دول غربية" وذلك بعدما اتهم نافالني الرئيس الروسي بـ"الوقوف وراء" تسميمه.

وكان نافالني، الذي خضع للعلاج في ألمانيا، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً اليوم، بالوقوف وراء محاولة تسميمه.

وجاءت تصريحات نافالني جاءت في أول مقابلة له منذ خروجه من المستشفى الألماني، حيث تلقى العلاج، حيث تحدث لصحيفة دير شبيغل قائلاً:"أؤكد أن بوتين وراء هذا العمل، ليس لدي تفسير آخر".

وتعهد نافالني العودة إلى روسيا فور تعافيه تماما من التسميم الذي تعرض له، وذلك في أول مقابلة معه تنشر منذ مغادرته المستشفى الألماني حيث تلقى العلاج.

وقال نافالني إن "عدم العودة يعني أن بوتين حقق هدفه. ومهتمي الآن أن أبقى كما أنا، شخصا لا يخاف" وذلك في مقابلة مع مجلة در شبيغل الأسبوعية هي الأولى له مع وسائل إعلام منذ تسميمه في آب/اغسطس.

وقال "لن أعطي بوتين هدية عدم العودة إلى روسيا" مضيفا "مهمتي الآن التعافي في أسرع وقت كي اتمكن من العودة".

في المقابلة التي استغرقت ساعتين تقريبا، روى المعارض البالغ من العمر 44 عاما، تفاصيل مروعة حول إغمائه على متن الرحلة من تومسك إلى موسكو، بعد أن تعرض للتسميم بواسطة سمّ الأعصاب نوفيتشوك الذي يعود تطويره إلى الحقبة السوفياتية، بحسب ما أعلنت ألمانيا ودول غربية.

وقال إنه أبلغ طاقم الطائرة بأنه تعرض للتسميم قبل أن يسقط أرضا.

وتابع "ثم سمعت أصواتا أخذت تخفت وامرأة تقول: لا تصب بالإغماء الآن. ثم انتهى الأمر. أدركت بأني مت. ولاحقا فقط أدركت بأنني كنت على خطأ".

ورغم تجربته المروعة قال إنه سيواصل نشاطه لدى عودته إلى روسيا.

وقال "سأستمر في التنقل في كافة مناطق روسيا، وأنزل في فنادق وأشرب المياه الموجودة في الغرف. ما الذي يمكنني القيام به بخلاف ذلك؟ لا يستطيع أحد القيام بالكثير من الأمور لمواجهة قتلة بوتين الخفيين".