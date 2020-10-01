استئناف قمة إحياء الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة في 26 أكتوبر

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنّ القمة الافتراضية التي انطلقت في 21 أيلول/سبتمبر إحياء للذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة الدولية والتي انقطعت لضيق الوقت، ستُستأنف في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة برندن فارما إنه "يوجد حاليا 59 ممثلا لدول على قائمة طالبي الكلام" ليوم 26 تشرين الأول/أكتوبر، كما أن الكيانات التي لها صفة مراقب "يمكن أن تتسجل أيضا".

وطلبت الأمم المتحدة من قادة الدول حصر مداخلاتهم في فيديو لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق للمشاركة في القمة الافتراضية المخصّصة لإحياء ذكرى توقيع ميثاق المنظمة في سان فرانسيسكو في 26 حزيران/يونيو 1945 ودخوله حيز النفاذ عقب المصادقة عليه في 24 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.

وكانت مداخلات عدد من القادة تخطت الفترة الزمنية التي حددتها لهم الأمم المتحدة، ما أدّى إلى رفع الجلسة ليلاً إلى أجل غير مسمّى، في حين كان يفترض أن تستمر يوماً واحداً. ومن بين القادة الذين لم يتمكنوا من إلقاء مداخلاتهم، زعماء البرازيل وإيران والمملكة المتحدة.

وعند سؤاله عما إذا كانت أشرطة الفيديو التي أرسلت في 21 أيلول/سبتمبر هي نفسها التي ستعرض في 26 تشرين الأول/أكتوبر، أي عقب نحو شهر، أوضح برندن فارما أن الأمم المتحدة تلقت 59 طلباً لإلقاء مداخلات تسلّمت غالبيتها على أشرطة فيديو في حين لا تزال هناك 12 مداخلة لم تتسلمّها.

وأوضح أنّ بعضاً من الخطابات الـ12 يمكن أن يلقيها دبلوماسي يمثل بلده في قاعة الجلسة العامة.