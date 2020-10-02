ترامب يعلن إصابته وإصابة السيّدة الأولى ميلانيا ترامب بوباء كوفيد-19

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، أن نتيجة اختبار كوفيد-19 التي قام بها جاءت إيجابية وذلك عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وقال الرئيس الجمهوري "نتيجة الاختبار الذي أجريناه، السيدة الأولى (ميلانيا ترامب) وأنا، جاءت إيجابية. سنبدأ بحجر صحي فوراً..."

وفي أوّل تعليق رسمي بعد الإعلان قالت مصادر طبية في البيت الأبيض إن ترامب "بخير" وإنه "سيواصل ممارسة عمله" وسيبقى خلال "فترة النقاهة" في البيت الأبيض.

وألغى الرئيس سفره إلى فلوريدا الذي كان مقرراً الجمعة من أجل تجمع انتخابي ضمن حملته التي يخوضها قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتأثرت السوق الاقتصادية العالمية بعد إعلان ترامب حيث سجّل تراجع في البورصات الأوروبية، كما تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية وتراجع مؤشر داو جونز 1,7 في المئة وستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1,6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار.

وكتب الرئيس على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا". وأضاف "في الاثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!". ولم يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يومًا.