ترامب يدين "كلّ الذين يتبنون فكر تيار سيادة البيض" بعد عاصفة من الانتقادات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه يدين "كل الذين ينتمون إلى تيّار سيادة البيض" العنصري، بعدما أثارت تصريحاته الملتبسة، التي أدلى خلال المناظرة الأولى مع خصمه السياسي جو بايدن، جدلاً واسعاً في البلاد.

وقال ترامب عبر فوكس نيوز "قلتها عدّة مرات، ودعوني أكون واضحاً مرّة جديدة.. أدين كو كلوكس كلان، أدين كلّ الذين ينتمون إلى تيار سيادة البيض، أدين منظمة "براود بويز".

وكان الرئيس الجمهوري، خلال مناظرته مع الديمقراطي بايدن، دعا أعضاء المنظمة الأخيرة، وهي منظمة نيو-فاشية، إلى "الاستعداد"، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات الداخلية.

وكان ترامب رفض إدانة الذين ينتمون إلى تيار سيادة البيض خلال المناظرة، وتهرب من سؤال طرحه عليه المقدم كريس والاس، ثم دعا "براود بويز إلى التراجع والاستعداد".

وتبنت المجموعة فوراً في قواعدها على وسائل التواصل الاجتماعي ما قاله الرئيس، في إشارة واضحة إلى سعادتها بما قاله، وأضحت جملة "تراجع واستعد" كشعار جديد لها.