فيديو: بعض من أبرز المشاهد حول العالم في أسبوع

تحاول التايلاندية نوغلوك تشيرويتيتشاي البالغة من العمر 63 عامًا التعافي من سرطان الثدي عن طريق ممارسة الرياضة، وتحديداً رياضة التزحلق على الألواح Skateboarding.
وتبحث تشيرويتيتشاي يوميًا عن أماكن جديدة في جميع أنحاء العاصمة بانكوك لممارسة رياضتها المفضلة.
وفي أيسلندا، شهدت محمية كليتسفيك انضمام الحوتين الصغيرين "ليتل غريي" و"ليتل وايت" بعد أن تم تحريرهما ونقلهمها إلى البلاد الصيف الماضي ضمن برنامج فريد للحفاظ على الحيتان والدلافين.
وفي اليابان، رفع الستار عن الرجل الآلي "جاندام" الأكبر في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 18 متراً ويزن 25 طناً.
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