كيف جاءت ردود فعل قادة العالم بعد الإعلان عن إصابة ترامب وزوجته بكورونا؟

توالت التمنيات بالشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من طرف قادة العالم الجمعة إثر إعلان سيّد البيت الأبيض وزوجته أنهما يخضعان للحجر الصحي بعدما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

جو بايدن

تمنى المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في 3 نوفمبر- تشرين الثاني القادم جو بايدن الجمعة الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19.

وقال بايدن "نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته".

وأكد المرشح الديمقراطي أنه خضع لتحليل الكشف عن كورونا. وشارك بايدن مع ترامب في مناظرة انتخابية استمرت لمدة ساعة ونصف قبل أيام

مايك بنس

قال نائب الرئيس مايك بنس في تغريدة على تويتر: "أنا وكارين نرسل حبنا وصلواتنا لصديقينا العزيزين الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. ننضم إلى الملايين في جميع أنحاء أمريكا في الصلاة من أجل شفائهما الكامل والعاجل. بارك الله فيك سيدي الرئيس ترامب وسيدتنا الأولى الرائعة ميلانيا".

روسيا

نقل الكرملين عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله "أنا مقتنع بأن حيويتك وتفاؤلك ومعنوياتك العالية ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير".

وتمنى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "الشفاء التام والسريع" لترامب.

الأمم المتحدة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير "يبعث بأفضل التمنيات للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل والكامل".

منظمة الصحة العالمية

تمنى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الشفاء "التام والعاجل" لترامب وميلانيا.

ويذكر أن واشنطن باشرت آلية في عهد ترامب للانسحاب من منظمة الصحة العالمية إذ تتهمها بسوء إدارة أزمة كوفيد-19 والتقرّب من الصين.

الاتحاد الأوروبي

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "أتمنى لدونالد ترامب والسيدة الأولى (ميلانيا) الشفاء العاجل. كوفيد-19 معركة نواصل جميعنا مواجهتها كل يوم، بصرف النظر عن المكان الذي تعيش فيه".

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة "أفضل تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى. أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا".

ويذكر أن جونسون قضى ثلاث ليال في العناية المشددة في لندن بعدما أصيب بكوفيد-19 في نيسان/أبريل.

ألمانيا

كتب شتيفن سايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في تغريدة بالنيابة عنها "أبعث بأفضل التمنيات لدونالد وميلانيا ترامب. آمل بأن يتعافيا جيدا من إصابتهما بكورونا وأن يتمتعا بصحة جيدة قريبا".

فرنسا

التمنيات بالشفاء جاءت على لسان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال الذي قال "هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحدا، بما في ذلك أولئك الذين أبدوا شكوكهم. أتمنى له الشفاء العاجل"، وذلك في إشارة لترامب.

حلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "أفضل تمنياتي لدونالد ترامب والسيدة الأولى. أتمنى لهما الشفاء العاجل من كوفيد-19".

الهند

كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر "أتمنى لصديقي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والسيدة الأولى الشفاء العاجل والصحة الجيدة".

إسرائيل

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "مثل ملايين الإسرائيليين، نفكّر، ساره وأنا، بالرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لصديقينا الشفاء التام والسريع".

مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الاولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوي العالم لصالح الإنسانية جمعاء".

قطر

وكتب أمير قطر على تويتر تميم بن حمد "تمنياتي الصادقة لصديقي الرئيس والسيدة الأولى بالشفاء العاجل والكامل".

كوريا الجنوبية

قال الرئيس مون جاي-إن "نتمنى جميعا، شعب الجمهورية الكورية وزوجتي وأنا، لك وللسيدة الأولى الشفاء العاجل. نود كذلك أن نوجّه كلمات الدعم والتشجيع لك ولعائلتك ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية".

بولندا

قال الرئيس البولندي أندريه دودا على تويتر "تمنياتنا بالشفاء العاجل لصديقنا دونالد ترامب والسيدة الأولى. ستتجاوز بولندا والولايات المتحدة المحن وستنجحان في مكافحة كوفيد-19".

زيمبابوي

في إفريقيا، قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا عبر تويتر "أطيب تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى ريثما يتعافيان من كوفيد-19".

كولومبيا

في أمريكا الجنوبية، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على تويتر "مع الأنباء عن تأكد إصابتهما بكوفيد-19، نعرب عن تضامننا مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. نتمنى لهما الشفاء العاجل".