بلجيكا توقف 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الإبادة الجماعية في رواندا

قال متحدث باسم الادعاء العام البلجيكي إن ثلاثة روانديين منفيين يشتبه بتورّطهم بالإبادة الجماعية في رواندا التي وقعت عام 1994 ألقي القبض عليهم في العاصمة بروكسل ومقاطعة هينو (جنوب غرب).

وأضاف إيريك فان دويس إن الأشخاص الثلاثة وجهت إليهم الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وأكد مكتب الادعاء العام أن مذكرات توقيف واعتقال صدرت بحق الثلاثة غير أن واحداً بينهم حصل على حرية مشروطة، حيث تتم مراقبته عبر "سوار إلكتروني".

وأجريت في بلجيكا خمس محاكمات لأشخاص روانديين يعيشون فيها، متورّطين في أعمال الإبادة الجماعية التي راح ضحيّتها نحو 800 ألف شخص بسحب أرقام الأمم المتحدة.

والمحاكمات السابقة تمّت في 2001 و2005 و2007 و2009 و2019 ونتجت عنها 9 إدانات.