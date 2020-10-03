كوفيد-19: أبرز المستجدات العالمية

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، السبت، تركيا في إلى التقيّد بالإرشادات العالمية بهدف "تنسيق البيانات والإجراءات"، بعدما كشف وزير تركي خلال الأسبوع أن السلطات التركية لا تضيف إلى تلك البيانات إلى حاملي الفيروس الذين تظهر عليهم عوارض المرض.

والمعروف أن بعض حاملي كورونا يمكن أن ينقلوه إلى آخرين دون أن تظهر عليهم العوارض. وفي الأسبوع الماضي أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة أن تركيا لا تضيف إلى البيانات المخصصة لكوفيد-19 إلا المصابين ممن تظهر عليهم العوارض.

إصابة مانيه وألكنتارا في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم إصابة مهاجمه الدولي السنغالي ساديو مانيه بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه في العزل الذاتي، وذلك بعد أيام على إصابة الوافد الجديد الإسباني تياغو الكانتارا ايضا بـ "كوفيد-19".

وجاء في بيان صادر عن بطل إنكلترا في وقت متأخر من مساء الجمعة "ساديو مانيه أصيب بكوفيد-19 وهو راهناً في العزل الذاتي وفقا للارشادات اللازمة".

وتابع "المهاجم الذي بدأ أساسياً وسجل خلال الفوز 3-1 على أرسنال (في الدوري) الإثنين، أظهر أعراضاً طفيفة للفيروس لكنه يشعر أنه بصحة جيدة بشكل عام".

وكان ليفربول أعلن الثلاثاء إصابة ألكانتارا، الذي غاب عن لقاء أرسنال، بالفيروس وسيغيب كلاهما عن المواجهة أمام المضيف أستون فيلا الأحد في ختام المرحلة الرابعة من الدوري.

إصابة مدير حملة ترامب الانتخابية

قالت مصادر إعلامية أميركية إن مدير حملة دونالد ترامب الانتخابية، بيل ستبين، أصيب بفيروس كورونا، بعد يوم تقريباً من إعلان الرئيس عن إصابته وإصابة زوجته ميلانيا ترامب.

والثلاثاء الماضي، سافر نائب مدير الحملة السابقة لانتخابات 2016، والذي تمّت ترقيته إلى مدير لانتخابات 2020، مع مساعدة ترامب (هوب هيكس) وترامب نفسه بالطائرة الرئاسية (آير فورس وان) إلى أوهايو من أجل تجمع انتخابي.

كما أن ستبين التقى بترامب في البيت الأبيض الإثنين الماضي.

أكثر من مئة ألف وفية في الهند

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند مئة ألف السبت، بحسب الأرقام الرسمية، في وقت يتواصل تفشي الوباء في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة أن ما مجموعه 100,842 شخصاً توفوا حتى الآن، ما يجعل الهند ثالث دولة لناحية عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وعلى صعيد الإصابات، سجّلت الهند 6,47 مليون إصابة فيما يبدو أنها ستتجاوز الولايات المتحدة خلال أسابيع كالبلد الذي أعلن أعلى عدد من الإصابات.

لكن عدد سكان الهند (1,3 مليار نسمة) أكبر بأربع مرّات من عدد سكان الولايات المتحدة التي سجّلت عدد وفيات أعلى بمرّتين، وهو أمر يثير الشكوك في الأرقام الرسمية الصادرة عن الهند.

وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19 أقل بكثير من دول أخرى عديدة.

والثلاثاء، نشرت أبرز وكالة تتولى ملف الوباء في الهند إحصاء يكشف أن أكثر من 60 مليون شخص (أي ما يعادل عشرة أضعاف الرقم الرسمي) ربما أصيبوا بالفيروس.