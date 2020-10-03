بومبيو يدعو الأطراف الخارجية إلى البقاء بعيداً عن النزاع في ناغورني قره باغ

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة "الأطراف الثالثة" إلى البقاء بعيداً عن النزاع في ناغورني قره باغ، معرباً عن أمله في أن تكون التقارير عن وجود "جهاديين سوريين" في أذربيجان معلومات لا أساس لها من الصحة.

واتهمت أرمينيا الجمعة القوات الأذرية بقصف المدينة الرئيسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، فيما تواصلت المعارك لليوم السادس على التوالي.

وقالت يريفان إنها على استعداد للعمل مع وسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن أذربيجان ردت بأنه على أرمينيا أولاً سحب جنودها، مضيفة أن لا وقف إطلاق نار قبل ذلك.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي تدعم أذربيجان، من نشر مقاتلين من سوريا في قره باغ، فيما يبدو ساحة مواجهة دبلوماسية جديدة بين أنقرة وباريس.

وقال ماكرون إنه بحسب تقارير الاستخبارات توجه 300 مقاتل من "مجموعات جهادية" في سوريا، إلى تركيا ومنها إلى أذربيجان معتبرا أنه "تم تجاوز خط أحمر".

وقال بومبيو للصحافيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى الولايات المتحدة بعد مغادرته كرواتيا، المحطة الأخيرة من جولة مصغرة له في أوروبا "يجب أن تسألوا (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان لماذا قد يتخذ قراراً كهذا".

ورداً على "المعلومات" عن إرسال "مقاتلين سوريين" إلى أذربيجان، قال بومبيو "أتمنى ألا يكون الأمر كذلك"، مضيفاً "دعوْنا الجميع إلى البقاء بعيداً عن هذا (النزاع)"، بالإضافة إلى التشديد على أن "الحوار" يجب أن يمثل "المنهجية لإعادة النظام وإعادة السلام".

واعتبر أنه إذا تم "تدويل" النزاع و"إرسال أطراف ثالثة لذخيرة وأنظمة أسلحة، وحتى لمستشارين وحلفاء، فإن هذا سيزيد من التعقيد ويزيد من خطر فقدان الأرواح".

وقال "لقد نقلنا هذه الرسالة بالتأكيد إلى الزعيمين الأذري والأرميني وكذلك إلى الأتراك".