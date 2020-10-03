شاهد: اكتشاف 59 تابوتا خشبيا عمرها أكثر من 2500 عام في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية السبت الكشف عن 59 تابوتاً خشبياً عمرها أكثر من 2500 عام في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة غرب القاهرة.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي عقده في منطقة الكشف "لقد أعلنا قبل ثلاثة أسابيع تقريباً العثور على 13 تابوتاً سليماً ومغلقاً ثم أعلنا بعد ذلك باسبوع الكشف عن 14 تابوتاً آخر. اليوم نعلن عن اكتشاف 59 تابوتاً" في الإجمال، في 3 آبار.

وأكد أن هناك "عدداً آخر غير معروف من التوابيت" في هذه الآبار سيتم الاعلان عنها تباعاً.

وأضاف "اليوم ليس نهاية الكشف ولكنه بداية كشف كبير".

وتعود التوابيت المغلقة ويقدر عمرها بأكثر من 2500 عام، إلى العصر المتأخر والأرجح أنها للأسرة الفرعونية السادسة والعشرين (القرنان السادس والسابع قبل الميلاد).

والتوابيت مغطاة من الخارج بألوان زاهية ما زالت في حال جيدة وبكتابات هيروغليفية.

وبعد هذا أول كشف أثري يتم الإعلان عنه منذ بدء أزمة فيروس كورونا في أذار/مارس الماضي.

وتأمل مصر أن تعزز هذه الكشوفات الجديدة فرص انتعاش قطاع السياحة الذي تعرض لضربات عدة منذ العام 2011.