شاهد: مركبة تحمل "مرحاضاً للنساء" بقيمة 23 مليون دولار إلى محطة الفضاء الدولية

انطلقت مركبة "نورثروب غرومان" (Northrop Grumman) الفضائية من الساحل الشرقي في فيرجينيا مساء الجمعة إلى المدار محملة بأربعة أطنان من الإمدادات والمعدات متجهة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن بين المعدات التي حملتها المركبة مرحاض فضائي من مادة التيتانيوم "مناسب للنساء" تبلغ قيمته 23 مليون دولار، وكذلك بذور للزراعة ومجموعة متنوعة من اللحوم والأجبان الفاخرة.

وجهزت مركبة الشحن بكاميرا تصوير بزاوية 360 درجة وواقع افتراضي لتوفير مناظر سينمائية من الفضاء ولقطات خارجية أخرى.

ومن المنتظر أن تصل الشحنة التي تزن 3600 كيلوغرام إلى المحطة الفضائية يوم الإثنين المقبل.

وشحنت على متن كبسولة سيغنوس Cygnus، خزانات هواء مضغوطة للمساعدة في تعويض التسرب المزعج في محطة الفضاء، وأطعمة طازجة بكمية أكبر من المعتاد، بالنظر إلى أن عدد سكان المحطة الفضائية سوف يزداد من ستة أشخاص إلى سبعة، مع إطلاق رائد فضاء سبايس إكس SpaceX الثاني في 31 أكتوبر- تشرين الأول الجاري.

وأطلق الصاروخ المكون من كبسولتين مباشرة نحو مدار المحطة الفضائية، وأكمل الصعود إلى الفضاء في ظرف سبع دقائق فقط، فيما أطلقت مركبة الإمداد سيغنوس Cygnus إلى مدارها الأولي المخطط له بعد دقيقتين.

وتزامناً مع إطلاق مركبة نورثروب، حاول مهندسو سبايس إكس SpaceX في محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا إطلاق صاروخ فالكون 9 يحمل ساتل ملاحة من الجيل الثالث لنظام تحديد المواقع العالمي لقوة الفضاء الأمريكية.

لكن تم إلغاء العملية بعد العد التنازلي بناءً على تنبيهات جهاز الكمبيوتر قبل ثانيتين من اشتعال المحرك. وكانت هذه المحاولة الثانية التي يتم فيها إحباط إطلاق برنامج فالكون 9 الذي يتم الاعتماد عليه عادةً في مهمات سباس.

لم يتم الإعلان بعد عن نوع الخلل الذي حدث ولا عن تاريخ محاولة إطلاق برنامج فالكون 9 إلى الفضاء مجددا.