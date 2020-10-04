فيديو: حادثة رمي الشرطة شاباً من جسر في سانتياغو تشعل المظاهرات في تشيلي

نزل مئات المتظاهرين إلى شوارع في وسط العاصمة سانتياغو في تشيلي السبت للاحتجاج على وحشية الشرطة، التي وجه إليها الاتهام بدفع متظاهر قاصر من على جسر خلال احتجاجات الجمعة.

وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر ضابط شرطة يدفع قاصراً من على جسر خلال احتجاج يوم الجمعة، فيقع الأخير في نهر مابوتشو، ووجهه نحو الماء.

وأصيب الشاب بعدّة إصابات وثمة شهود من المتظاهرين يقولون إن الشرطة قامت برميه في الماء عمداً. ولا يزال التحقيق جارياً في الحادث لكن النيابة أمرت باعتقال الضابط المتورط.

وقال بافيل بافليتش جوفري "عندما هرب المتظاهرون أمام اندفاع الشرطة، رأينا كيف أمسك الضابط به (الشاب) ورماه في النهر"، مضيفاً أن المتظاهرين "نجحوا بالنزول لمساعدته".

ولم ينفِ قائد الشرطة، الجنرال إنريكي مونراس، احتمال مسؤولية الضابط في الحادثة خلال كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي أمس، ولكنه قال رأيه الذي يختصر بأن "الولد قد يكون فقد توازنه".

وأثار التسجيل ضجة في بلد لا يزال يتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الاضطرابات الاجتماعية في عام 2019. وانتهت احتجاجات السبت أيضاً بعنف حيث ألقى متظاهرون الحجارة على الشرطة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.