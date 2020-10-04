مبلغ من 6 أرقام.. قراصنة يحوّلون رواتب موظفين في جامعات سويسرية إلى الخارج

قالت وسائل إعلام سويسرية، اليوم، الأحد، إن قراصنة، مجهولي الهوية، نجحوا في الأيام الأخيرة في سرقة حوالات مالية مخصصة لموظفين في عدّة جامعات سويسرية.

وبحسب صحيفة "سونتاغسزيتونغ" (جريدة الأحد) السويسرية، استخدم القراصنة بيانات خاصة لتنفيذ مهمتهم، وكانوا حصلوا عليها عبر عدّة طرق منها "التصيد الاحتيالي" (Phishing)، وهي وسيلة تعتمد على خدام المستخدم للحصول على بيانات شخصية منه.

وأكدت مارتينا فيس، إحدى المسؤولات عن الجامعات السويسرية، لفرانس برس، أن الهجمات الإلكترونية استهدفت على الأقل ثلاث جامعات، منها جامعة بازل.

وبحسب وزارة التعليم السويسرية، نجح القراصنة بالدخول إلى نظم الجامعات مستخدمين البيانات المسروقة، وقاموا بتغيير وجهة الحوالات المالية المخصصة للموظفين إلى حسابات أخرى.

ولم تحدد مصادر الوزارة المبالغ المسروقة ولكنها قالت إن مجموعة الحوالات مؤلف من ستة أرقام، وإن المبالغ حوّلت إلى الخارج.

وبحسب "سونتاغسزيتونغ" تعرّضت جامعة زيورخ للهجوم الإلكتروني أيضاً ولكنها نظامها الأمني سمح بالتصدّي له، حيث أدرك موظفوها سريعاً إنهم يتعرّضون لعملية احتيال كبرى.