قائد البنتاغون مارك إسبر في الكويت لتقديم تعازيه بوفاة أمير البلاد

قدم وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد في الكويت تعازي واشنطن لقادة البلاد في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقدم إسبر التعازي في وفاة الشيخ صباح عن عمر يناهز 91 عاماً إلى الأمير الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق ما أفادت الوكالة.

وترتبط الكويت والولايات المتحدة باتفاقية دفاع تنقضي مهلتها عام 2022. وتم التوصل إلى هذا التحالف بعد حرب الخليج عام 1991، والتي تم خلالها هزيمة القوات العراقية في عهد صدام حسين بمساعدة تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر من الغزو.

وتتمركز القوات الأميركية في الكويت بشكل أساسي في معسكر عريفجان بالقرب من الحدود السعودية.

وقبل وصوله إلى الكويت الأحد، أمضى إسبر ليلته في قطر، البلد الحليف الآخر للولايات المتحدة في الخليج، حيث ناقش "أهمية الشراكة القوية في الدفاع" بين البلدين.

وشكر إسبر بهذه المناسبة قطر لاستضافتها حوالي8000 جندي أميركي في قاعدة العديد، وهي أكبر قاعدة للولايات المتحدة في المنطقة. وكان الوزير الأميركي اختتم الجمعة في الرباط جولة قام بها لدول في شمال إفريقيا.