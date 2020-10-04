كوفيد-19: ازدياد في الإصابات أوروبياً.. والإجراءات المضادة يرجح أن تكون موضعية

تخطّت روسيا اليوم، الأحد، عتبة 10 آلاف إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، حيث سجّلت 10499 حالة في 85 منطقة روسية، وفقًا للسلطات الصحية.

والسبت أعلنت السلطات الصحية عن وفاة 107 أشخاص بسبب المرض، بينما لم تظهر أعراض كورونا على نحو 27 بالمئة من الذين جاءت اختباراتهم إيجابية.

وتشهد روسيا منذ أيام ارتفاعاً حادا في الإصابات المسجلة، حيث تخطت تلك الإصابات منذ يومين، للمرة الأولى، الإصابات التي سجّلت في أيار/مايو، أوج انتشار كوفيد-19.

تونس

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الأحد حظر جميع التجمعات في البلاد للحد من انتشار الوباء.

وقالت وزارة الصحة التونسية إنه تم تسجيل 2509 إصابة جديدة و 44 حالة وفاة بالفيروس يومي 2 و3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

بريطانيا

سجّلت بريطانيا في اليوم الأخير (السبت) 12.872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 49 حالة وفاة سجّلت خلال 28 يوماً، بحسب بيانات رسمية نشرتها الحكومة البريطانية.

وهذه هي المرة الأولى حيث يتخطى عدد الإصابات المسجلة عتبة 10 آلاف إصابة منذ بدء الاختبارات الشاملة. وبلغ عدد الإصابات بريطانياً بذلك نحو 480 ألفاً فيما بلغ عدد الوفيات نحو 43 ألفاً.

غير أن الحكومة البريطانية قالت إنها أضافت إلى مجموع الحالات المسجلة السبت، بعض الحالات الأخرى التي لم تُسجَّل سابقاً خلال الأسبوع لأسباب تقنية.

وسجّلت بريطانيا بداية الأسبوع (الإثنين) نحو 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، ثم ارتفع العدد الثلاثاء إلى 7 آلاف ووصل السبت إلى 12.872، ما قد يعطي فكرة أوضح عن انتشار الوباء.

والزيادة في عدد الإصابات في بريطانيا رافقتها زيادة في بلدان أوروبية عدّة.

وتعبر بريطانيا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالوباء.