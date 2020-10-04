رئيس أذربيجان يطالب بانسحاب أرميني واعتذارات قبل وقف النار في ناغورني قره باغ

طالب رئيس أذربيجان إلهام علييف الأحد بانسحاب القوات الأرمينية الانسحاب من إقليم ناغورني قره باغ في اليوم الثامن من المعارك الدائرة بين الانفصاليين الموالين ليريفان والجيش الأذري، داعيا أرمينيا أيضا الى الاعتذار.

وقال علييف في كلمة متلفزة للأمة "ليس لدي سوى شرط واحد" لوقف إطلاق النار، "على القوات المسلحة (الأرمينية) أن تغادر أراضينا"، مطالبا بأن يبادر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى "الاعتذار أمام الشعب الأذري".