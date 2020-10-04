ترامب يحيي أنصاره خارج المستشفى ويقول إنه تعلم الكثير عن كورونا

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحية على أنصاره خارج المستشفى التي يعالج فيها من كوفيد-19، بعدما غادرها لفترة وجيزة.

وقام الرئيس الأمريكي بجولة قصيرة بسيارته بالقرب من المستشفى قام خلالها بزيارة مفاجئة لأنصاره

وشوهد ترامب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، وذلك بعدما نشر تسجيل فيديو على تويتر قال فيه إنه سيقوم "بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا".

وقال ترامب في التسجيل المصور المنشور على تويتر "أنا على وشك القيام بزيارة صغيرة مفاجئة". وتابع ترامب إنه "تعلّم الكثير عن كوفيد-19" في صراعه مع الفيروس في المستشفى.

وأضاف "إنها المدرسة الحقيقية. ليست مدرسة قراءة الكتب، أنا أدركت ذلك، وفهمته، وهذا الأمر مثير جدا للاهتمام".

والأحد قال أطباء ترامب إن وضعه في "تحسّن مستمر"، وإنه يمكن أن يغادر المستشفى اعتبارا من يوم الإثنين.